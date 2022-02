Almanya’daki Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarında, Türkiye standı büyük ilgi gördü

Almanya’nın Köln kentinde, sektöründe dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen 51’inci ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarında açılan Türkiye standı büyük ilgi gördü.

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarının açılmasının ardından Türkiye, fuara bu yıl 74 firmayla katıldı. Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya’dan sonra fuarın en büyük katılımcılı 5’inci ülkesinin Türkiye olduğu bildirildi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, fuarı çok önemsediklerini ve Türk firmalarının fuara değer kattıklarını söyledi. Soyyiğit, "İHBİR, Türkiye’nin hububat ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmekte. Bu yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve bu rakam geçen yıl 1.8 milyar dolardı, yüzde 37’lik bir artış yaşandı. Bu yıl da hedefimiz 3,5 milyar dolar” dedi.

İSM Fuarının dünyanın en önemli atıştırmalık ürünler fuarı olduğunu dile getiren Soyyiğit, “Biz de bu yıl her türlü pandemi ve olumsuzluklara rağmen 29 firmayı buraya getirdik. Bireysel katılan firmalar da oldu. Türkiye’den gelen toplam 74 firma var" dedi. Soyyiğit, “Pazar çeşitliliği açısından önemli bir fırsat bu fuar. Çünkü diğer uluslar bu fuardan çekilmesine rağmen Türk firmaları istikrar sağladı. Bu daha önceki senelere göre daha değerli. Arkadaşlarla yaptığımız iletişimde insanlar mutlu, gelen ziyaretçiler mutlu, yaptıkları iş bağlantıları var bu da bizi çok mutlu etti” açıklamasını yaptı.

Made in Türkiye

İhraç ürünlerinde "Made in Turkey" ibaresi yerine "Made in Türkiye" kullanılmasıyla ilgili de fuar alanında tanıtımlar yaptıklarını dile getiren Soyyiğit, “Biliyorsunuz ‘Made in Türkiye’ algımız var. Bu algı üretici firma ve herkesin daha önce de isteğiydi. Bu da bizim için önemli bir gurur kaynağı aslında” dedi.

Bu yıl gerçekleştirilen fuarın, geçen yıllara göre daha sakin geçtiğini söyleyen ABH firması İhracat Direktörü Umut Ermiş, “Bunun bizim için bir avantajı var gerçek alıcılarla görüşme şansı oldu. Daha önceki fuarlar çok kalabalıktı ama müşteri potansiyeli çok yoktu. Şu an çok daha iyi. Bizim için fuar iyi geçti diyebilirim” şeklinde konuştu.

İHBİR desteğiyle fuara katılan İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu üyelerinin sunduğu şekerleme, tatlı, kahve ve atıştırmalık ürünler, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektörel katılımcılar tarafından ilgi gördü.