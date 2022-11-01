Almanya’daki Dünya İlaç Kongre ve Fuarı’na Türkiye’den 34 firma katıldı

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Dünya İlaç Kongre ve Fuarı’na (CPHI) Türkiye’den 34 firma katılırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fuarda, Türkiye’deki morfin üretimine atıfta bulunarak, “Dünyanın acılarını dindiriyoruz” sloganıyla yer aldı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Dünya İlaç Kongre ve Fuarı (CPHI) başladı. Fuara, 170 ülkeden 2 bin 500 uluslararası ilaç, makine ve hammadde üreticisi katıldı. Türkiye’den 34 ilaç firmasının yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) de yer aldığı fuar, 3 Kasım’a kadar devam edecek. Fuarda, şirketler ve ülkeler kendi ürünlerini tanıtırken, fuar kapsamında düzenlenen konferanslarla ilacın geleceği, yeni teknolojiler, salgınlara karşı yenilikler ve doğal ürünlerin önemi ele alındı.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erden Tunçer, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İlaç Komitesi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, Frankfurt Başkonsolosluk Ticaret Ataşesi Yusuf Yerken ile birlikte Türkiye’den fuara katılan Türk şirketlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

“Ülkemiz ve milletimiz adına çok gururlandım”

Fuara katılan Türk şirketlerinin gerek stantlarının gerekse de yaptıkları iş bağlantılarından dolayı memnun olduklarını belirten Tunçer, "Fuara katılan firmalarımızın performansından dolayı ülkemiz ve milletimiz adına çok gururlandım. Her sektörde olduğu gibi ilaç ve hammadde sahasında iddialı olmalarını görünce mutlu oldum. Salgından sonra yapılan ve sadece sektörde olanların girebildiği bu fuarın iş insanlarımız için başarılı olmasını dileyerek moral verdik" dedi.

Hammadde üreticilerinin bulunduğu salonda dünyanın yekpare en büyük morfin üretimini yapan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin standını ziyaret eden Tunçer, TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan ve Haşhaş ve Alkaloid Dairesi Başkanı Ahmet Apaydın’dan bilgi aldı.

“Dünyanın acılarını dindiriyoruz”

Türkiye’nin haşhaşın geleneksel ülkesi olduğunu, çiftçilerce üretilen haşhaş kapsüllerinin Afyon’daki fabrikalarında ekstrakte edilerek morfin ürettiklerini anlatan Genel Müdür Yardımcısı Orhan, üretilen morfinin yüzde 95’inin ihracata gönderildiğini, dünyadaki ilaç üreticilerinin tamamına Türk morfini verdiklerini ifade etti. Orhan, bu yıl fuara “Dünyanın acılarını dindiriyoruz” sloganıyla katıldıklarını bu maksatla Anadolu’da üretilen bu değerli ürünün dünyanın her yerine ulaşabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Fuarda, farmasötik teknolojisi - aktif farmasötik bileşenler (API) üretimi, kapsüller ve yardımcı maddeler, ilaç ambalajı biyofarmasötikler, ilaç makinaları formülasyon geliştirme gibi yenilikler ve en son teknolojiler ilk kez ziyaretçiler tarafından görülürken, fuar boyunca da ürün inovasyonu, ilaçlarla ilgili gelecek tahmini, pazar iç görüsü konferanslar ve atölye çalışmaları yapılacak.

Üç gün sürecek olan fuarı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.