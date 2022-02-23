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Almanya’da tarihi Brandenburg Kapısı’na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
Genel 23.02.2022, 23:46
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Almanya’da Ukrayna’ya sembolik bir destek geldi. Başkent Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Berlinlilerin, tarihi kapının renklendirilmesine büyük ilgi gösterdiği görüldü.