Almanya’da salgın önlemleri gevşetiliyor

Almanya’da salgın önlemleri gevşetilirken Türkiye dahil pek çok ülke yüksek riskli bölge statüsünden çıkarıldı.

Almanya’da bugünden itibaren yeni salgın kuralları yürürlüğe giriyor. Ülkede pek çok alanda korona virüs salgınında alınan kurallar gevşetiliyor. Türkiye dahil pek çok ülke yüksek riskli bölge statüsünden çıkarıldı. Normalleşme yolunda ilk adımın atıldığı ülkede gastronomi, oteller, kuaförler, kozmetik ve masaj salonları gibi alanlarda bugünden itibaren 3G (aşılı, hastalığı atlatmış veya negatif test sonucu) kuralı geçerli olacak. Bu kural spor salonları, saunalar, termal banyolar ve kapalı havuzlar için de geçerli. Yeni kurallarla açık havada spor yapanlar için herhangi bir kısıtlama kalmadı.

Aşılanmış veya iyileşmiş kişilerin katıldığı özel toplantılar, kişi sınırlaması olmadan da yapılabilecek. Yeni düzenlemeye göre, yerel saatle 00:00’dan itibaren gece kulüpleri de kapılarını tekrar açabilecek. Gece kulüplerinde 2G+ (aşılı veya hastalığı atlatmış olmak, artı negatif hızlı test sonucu) kuralı aranacak. Alışveriş yerlerinde, kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma mecburiyeti kuralı devam edecek.

Öte yandan kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerde kapasitenin en fazla yüzde 60’ı açık havalarda ise yüzde 75’i kullanılabilecek. Ancak, Açık hava etkinliklerinde etkinlikler 25 bin kişi ile sınırlandırıldı. Büyük Açıkhava etkinliklerinde 2G+ kuralı geçerli olacak.

Seyahat yönetmeliği de değişiyor

Almanya için seyahat yönetmeliğinde de değişikliğe gidiliyor. Omicron mutasyonun baskın olduğu ülkeler artık “yüksek riskli bölgeler” olarak değerlendirilmeyecek. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke yüksek riskli bölge statüsünden çıkarıldı. Almanya’ya girişlerde, bir ülkenin yüksek riskli bölge olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına bakılmaksızın 3G kuralı uygulanmaya devam edecek. Seyahat edenin aşılanmış, hastalığı atlatmış belgesi ibraz etmesi gerekiyor. İkisi de yoksa negatif hızlı test belgesi olmalı. 20 Mart’tan itibaren ise salgının seyrine göre alınan önlemlerin tamamen kaldırılma durumunu söz konusu olacağı bekleniyor.

Almanya genelinde gün itibarıyla covid-19 insidans değerleri bin 194, yeni bulaşma sayısı 217 bin 594 ve ölüm vakası 291 olarak tespit edildi.