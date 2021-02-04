Almanya’da Ren Nehri taştı

Almanya’nın Köln kentinde aşırı yağışlar sonucu yükselen nehir suları su baskınlarına yol açtı.

Almanya’nın batısında yer alan Ren Nehrinin su seviyesi aşırı yağışları sonucu yükseldi. Nehrin etrafında bulunan bazı yerleşim birimlerinde su baskınları meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, yükselmeye devam etmesi beklenen su seviyesinin 8 metre 30 santimetreye ulaştığını bildirdi. Nehir üzerinde gemi trafiği dün itibarıyla durdurulurken, Düsseldorf kenti yakınlarında da su seviyesinin yükselmesinin ardından bir gemi karaya oturdu.

Son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle suların yükselmesi endişelere neden oluyor.