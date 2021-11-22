Almanya’da korona önlemleri cezaları arttırıldı

Almanya’da korona virüs salgını kapsamında alınması beklenen önlemleri ihlal edenlere yönelik para cezaları arttırıldı. Sahte aşı kartı düzenleten, sahte aşı belgesini satanlar, yurt içinde veya yurt dışından getiren kişilere 2 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılacak.

Almanya’da korona virüs vaka sayılarındaki artışın ardından Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda değişikleri öngören ve korona salgınıyla mücadelede yeni tedbirleri içeren yasa tasarısı mecliste onaylanmıştı. Meclis oylamasının ardından yasa tasarısı 19 Kasım’da Eyalet Temsilciler Meclisi’nden de geçti. Kabul edilen yeni düzenleme ile eyalet yönetimleri salgının durumuna göre maske zorunluluğu veya sosyal mesafe kısıtlamaları gibi konularda karar alabilecek. Bu kapsamda kuralları ihlal edenlere karı cezaların arttırılmasına gidildi. Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda yapılan değişikliğe paralel olarak bazı eyaletler yasayı ihlal edenlere 10 bin Euro’ya kadar para cezası uygulamaya yapacak.

Aşı kartını kontrol etmeyenlere 2 bin Euro ceza

Eyaletlerin Ceza Kanununda yapılan değişiklikte ise yapılmamış aşıyı, yapılmış gibi aşı kartı düzenleyen ve kendisine sahte aşı kartı düzenleten, sahte aşı belgesini satanlar, yurt içinde veya yurt dışından getiren kişilere 2 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılacak. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, maske şartını ihlal eden herkes, 50 Euro olan para cezası yerine yeni uygulamaya göre 150 Euro para cezası ödeyecek. Sahte korona testi sertifikaları hazırlayanlara yönelik para cezası ise 5 kat artırılarak 5 bin Euro’ya kadar çıkarıldı. Korona testleri veya aşı sertifikaları etkinliklerde veya restoranlarda düzgün bir şekilde kontrol etmeyenler 500 Euro yerine yeni uygulamaya göre 2 bin Euro ödenecek.

Bavyera eyaletinde ise maske şartını ihlal edenlerin 250 Euro para cezası ödeyecek. Kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyen organizatörler ve restoran sahipleri 5 bin Euro para cezasına çarptırılacak. İletişim bilgilerinin toplanmaması durumunda bin Euro para cezası uygulanacak. İletişim bilgilerini yanlış veren şahıslara da 250 Euro para cezası verilecek.

Maske zorunluluğuna uymayanlara 500 Euro’ya kadar para cezası

Berlin eyaletinde ise maske gereksiniminin ihlali edenlere 100 ila 500 Euro para cezası, yanlış iletişim bilgilerinin verilmesi halinde ise 100 euro ila bin Euro, kalabalık etkinliklerde korona kurallarına uyulmaması durumunda 100 ila 10 bin Euro para cezası uygulanacak. Karantina yükümlülüğüne uyulmaması halinde ise bin ila 5 bin Euro para cezası uygulanabilecek.

Thüringen eyaletinde ise asgari mesafeye uyulmayanlara 1000 ila 150 Euro para cezası, hasta olduğu halde hasta olan kişiyi işletmesine alan işletme sahibi başkalarının sağlığını tehlikeye attığı için bin Euro’ya kadar caza uygulanacak. Koruyucu önlemler "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına dikkat etmeyen işletmelere bin Euro’ya kadar para cezası uygulanacak.