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Almanya’da hükümet ile Lufthansa arasında anlaşma sağlandı

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE İFLASIN EŞİĞİNE GELEN ALMAN HAVAYOLU ŞİRKETİ LUFTHANSA İLE FEDERAL HÜKÜMET ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI. ANLAŞMAYA GÖRE HÜKÜMET, LUFTHANSA'YA 9 MİLYAR EURO NAKİT AKTARACAK VE YÜZDE 20'LİK HİSSENİN SAHİBİ OLACAK.

Almanya’da hükümet ile Lufthansa arasında anlaşma sağlandı

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE İFLASIN EŞİĞİNE GELEN ALMAN HAVAYOLU ŞİRKETİ LUFTHANSA İLE FEDERAL HÜKÜMET ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI. ANLAŞMAYA GÖRE HÜKÜMET, LUFTHANSA'YA 9 MİLYAR EURO NAKİT AKTARACAK VE YÜZDE 20'LİK HİSSENİN SAHİBİ OLACAK.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:08
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Almanya’da hükümet ile Lufthansa arasında anlaşma sağlandı

Korona virüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen Alman havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, hükümet, Lufthansa’ya 9 milyar Euro nakit aktaracak ve yüzde 20’lik hissenin sahibi olacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle havayolu şirketleri iflasın eşiğine geldi. Almanya’da havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında kurtarma paketi konusunda devam eden görüşmelerde sona gelindi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda hükümet ile Lufthansa arasında görüşülen yardım paketinde anlaşma sağlandığı duyuruldu. Hükümetin Lufthansa’nın yüzde 20 hissesini devralması karşılığında 9 milyar Euro ödeme konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Ayrıca, Lufthansa Teftiş Kurulunun iki üyesi de Alman federal hükümeti tarafından belirlenecek.

Anlaşmaya göre, hükümet Lufthansa’ya 9 milyar Euro nakit aktararak yüzde 20’lik hissenin sahibi olacak. Devlet sahip olduğu bu hisselerle de şirkette önemli kararları engelleyemeyecek. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lufthansa ile hükümetin vardığı kurtarma paketi anlaşmasının AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, 760 uçaklık filoya ve 138 bin işçiye sahip Lufthansa, salgın nedeniyle yüzde 20 kapasite ile çalışıyordu.

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