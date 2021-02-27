Almanya’da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

26 Şubat 1992’de Ermenistan’a bağlı kuvvetlerin Dağlık Karabağ’daki Hocalı kasabasında katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı Almanya’nın Köln kentinde anıldı.

Almanya’nın Köln kentinde, 29 yıl önce Ermenistan’a bağlı kuvvetlerin Dağlık Karabağ’daki Hocalı kasabasında yaptığı katliamda hayatını kaybeden 613 Azerbaycan vatandaşı için Alman-Azerbaycan Kültür Derneği tarafından anma gösterisi düzenlendi. Dom katedrali önünde gerçekleştirilen gösteriye Azerbaycanlıların yanı sıra Türk vatandaşları da katılım sağlarken, göstericiler Azerbaycan bayrakları ve "Hocalı için adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

“Maksadımız Hocalı katliamının soykırım statüsüne alınması”

Alman-Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli yaptığı açıklamada, “Bugün buraya Azerbaycan Hocalı Katliamı’nın 29. yılını anmak için toplandık. Biz Köln ve etrafında yaşayan Azerbaycanlılar olarak, Türkiye Türkleri olarak her sene geleneksel olarak bu katliamı anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü vesilesiyle bastırdıkları el ilanlarını Dom katedrali önünde dağıtacaklarını kaydeden Rüstemli, “Maksadımız, Hocalı Katliamı’nın dünyada tanınması ve soykırım statüsüne alınması. Biliyorsunuz Ermeniler soykırıma uğradık diye çığırtkanlık yapıyorlar, asıl soykırım yapan kendileri” diye konuştu.

Rüstemli, “Bizim Türk milleti olarak hiçbir soykırımla suçlanamayacağımızı, vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık” dedi.

Ermeniler kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda 83’ü çocuk, 106’sı kadın olmak üzere toplam 613 kişi acımasızca öldürülmüştü.