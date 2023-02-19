Almanya’da Hanau’daki ırkçı saldırının kurbanları unutulmadı

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de 4’ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının 3’üncü yılında hayatını kaybedenler anıldı.

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 4’ü Türk 9 kişi saldırının 3’üncü yılında anıldı. Hanau ve Dietzenbach mezarlıklarında Yasin-i Şerif okunması ile başlayan anma törenine, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayı da kişi katıldı. Irkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin mezarlarına çiçek bırakılırken, Hanau’daki Markplatz Meydanı’nda ise resmi anma töreni düzenlendi.

Irkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, “özür beklemediklerini, icraat beklediklerini” ifade ederek, Ukraynalı mülteciler için gösterilen kolaylığın kendileri için yapılmadığına vurgu yaptı. Siyasilerin, yapması gerekenleri yapmadıkları için ırkçıların “cesaretlendiğine” dikkat çekildi.

Anma töreni kapsamında farklı milletlerden kişilerin oluşturduğu “Hola” isimli tiyatro grubunun “Ötekiler” isimli oyunu ile gençlerin maruz kaldığı ırkçılığa ve ötekileştirmelere değinildi.

“Kaybımız ve acımız hala çok büyük”

Frankfurt kenti yakınlarındaki Dietzenbach kasabasında defnedilen Sedat Gürbüz’ün kabri başında yapılan anma töreninde konuşan Başkonsolosu Tunçer, Almanya’nın ırkçılıkla mücadelede büyük bir acının 3’üncü yıldönümünde çok daha büyük bir acılarla sarılmış bir biçimde anma etkinliğini yaptığı belirtti.

Başkonsolos Tunçer, “Hanau’daki katliamın 3’üncü yıldönümünde çok derin duygular içerisindeyiz. Kaybımız ve acımız hala çok büyük. Hanau’daki resmi anma töreninde gençleri sergilediği bir tiyatro oyununda burada yetişmiş gençlerin isyanını itirazını duyduk. Gençler bu ülkenin geleceğiyiz dediler. Bir arada yaşama var olma kültürünü geliştirmek zorundayız. Buradaki insanlar göçmen kökenliler yıllardır bu ülkenin gelişmesine kalkınmasına ilerlemesine katkı sağladılar. Hem acılarımızı unutmamak onları anmak mükellefiz. Aynı zamanda geleceği de beraber kurmak durumundayız. Bu nedenle sadece 19 Şubatlarda değil, her gün bu muhasebeyi yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Irkçılıkla ilgili çok ciddi bir tarihi hafızaya sahip bir ülke aynı zamanda. Geleceğimizin yine ırkçılıkla anılmaması için geleceğin bugünden diyalogla kurulması gerekiyor. Bunu sadece siyasal sorun değil. Sosyolojik sorun olduğunu da görmemiz gerekiyor. Irkçılığa yer olmadığını toplumlarda altı kalım bir biçimde çizmemiz gerekiyor” dedi.

“Irkçılığın toplumumuzda yeri yoktur”

Hanau kurbanları için düzenlen resmi anma töreninde konuşan Hanau Belediye Başkanı Claus Kamınsky, “Irkçılık öldürücü bir zehirdir. Bunun için onunla toplum olarak mücadele edeceğiz. Mücadelemizi birlikte yan yana yapacağız. Biz ırkçılardan daha kalabalık ve güçlüyüz. Irkçılığın toplumumuzda yeri yoktur. Ölenlerin hayatlarını geri veremeyiz. Bundan sonra kimsenin ölmemesi için ırkçılığa, aşırılığa ve değerlerime düşman olanlara geçit vermeyeceğiz. Yaşadığımız acılar bize dayanışmayı, işbirliğni ve yaptığımız yanlışları öğretti. Bundan sonra hataları halının altına süpürmeyeceğiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri Hanau kenti ile hep anılacaktır. 19 Şubat’ı ve yaşanılan düşmanlığı hiç unutmayacağız” dedi.

Resmi anma törenine ayrıca, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Hessen eyaleti Başbakanı Boris Rhein de katıldı.

Hanau’da 19 Şubat 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından 2 kafe ve 1 büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti. Irkçı Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen’i öldürdükten sonra intihar etmişti.