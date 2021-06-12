Almanya’da “gezici konsolosluk hizmetine” büyük ilgi

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “gezici konsolosluk uygulaması” Almanya’da hizmete girerken, yurt dışında yaşayan vatandaşların ayağına gidilerek pasaport işlemleri yapılan uygulama büyük ilgi gördü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “gezici konsolosluk uygulaması” Almanya’da hizmete girdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ayağına gidilerek pasaport işlemleri yapılan gezici konsolosluk hizmeti, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg, Köln, Paderborn ve Dortmund kentlerinde pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Almanya genelinde Alman makamlarının izniyle gerçekleştirilen hizmete Türk vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, pandemi sürecinde oluşan pasaport kuyruklarının, randevu sürelerini kısaltarak azaltılması için böyle bir çalışma yapıldığını ifade etmişti.

“Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız devletimize teşekkür etti”

Türkiye’nin Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, “10 yılı doldurmuş ve konsolosluğumuza gelmekte zorluk çeken yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla başlatılan bu uygulama vatandaşlarımız tarafından büyük takdir topladı. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getirerek devletimize teşekkür etti” dedi.

Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebici ise, “Pandemi döneminde, özellikle yeni pasaport başvurularındaki talep artışını karşılamak amacıyla bugün Dortmund’da Dietrich-Keuning-Haus’ta vatandaşlarımıza Gezici Konsolosluk Hizmeti verilmiştir. Vatandaşlarımız, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Dortmund Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Öte yandan gezici konsolosluk hizmetlerinin 20-23 Haziran tarihilerinde tekrarlanacağı ifade edildi.