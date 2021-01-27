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Almanya’da Federal Meclis’te Holokost kurbanları için özel oturum

Almanya Federal Meclisi’nde Uluslararası Holokost’u Anma Günü kapsamında 2. Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirilen olaylarda hayatını kaybedenler için özel oturum düzenlendi.

Genel 27.01.2021, 16:24
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Almanya’da Federal Meclis’te Holokost kurbanları için özel oturum

Almanya Federal Meclisi’nde Uluslararası Holokost’u Anma Günü kapsamında 2. Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirilen olaylarda hayatını kaybedenler için özel oturum düzenlendi.

Almanya Federal Meclisi, Polonya’da bulunan Auschwitz toplama ve imha kampında 1945 yılında Nasyonal Sosyalizm rejimi tarafından öldürülen 1 milyonu aşkın Yahudi’yi anmak için özel oturum düzenledi. Federal Meclis’te Almanca konuşulan coğrafyada bin 700 yıllık Yahudi varlığı isimli sergi de açıldı. Alman toplama ve imha kampı Auschwitz’de Sovyet Kızıl Ordu askerleri tarafından 27 Ocak 1945’te kurtarılan Yahudiler için Federal Meclis’te düzenlen özel oturuma Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Federal Eyaletler Meclisi Başkanı Reiner Haseloff Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwan, Münih ve Yukarı Bavyera İsrail Kültür Cemiyeti Başkanı Charlotte Knobloch ile gazeteci Marina Weisband konuşmacı olarak katıldı.

Knobloch Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, "Herkese sesleniyorum. Almanya’ya sahip çıkalım ve bunun için mücadele edelim" çağrısında bulundu. Aynı zamanda Yahudiler Merkez Konseyi eski Başkanı olan 88 yaşındaki Knobloch kendi hayatından örnekler vererek Hitler iktidarından çocukluğunda yaşadığı acı hatıraları paylaştı. Kendisinin bir Alman çiftliğine sığınarak hayatta ve Almanya’da kalabildiğini, ailesinin diğer fertlerinin Almanya’dan sürgün edildiğini belirten Knobloch, Hitler Almanya’sının Yahudilere olduğu kadar Almanya’ya da büyük zararlar verdiğini dile getirdi. Knobloch, "Önünüzde gururlu bir Alman olarak duruyorum" ifadesini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ayrıca yayınladığı video ile 76 yıl önce yaşanılan katliamla ilgili yaptığı açıklamada, geçmişten ders çıkarmakla geleceğin korunabileceğini belirterek, "Almanya geçmişte yaşanılanları unutmadı ve unutmak istemiyoruz. Hepimiz için en büyük tehlike unutmaktan gelir. Aramızda antisemitizm ve ırkçılığa tahammül ettiğimizde birbirimize ne yaptığımızı artık hatırlamadığımız gerçeği hakkında. Antisemitizm, ırkçılık ve insani düşmanlıklara karşı savaşmaya devam edeceğiz. Her birimiz Yahudi yurttaşlarımızı tehditlerden, hakaretlerden ve şiddetten korumaya çağrılıyoruz" dedi.

"Hayatta kalanların çoğu Holokost’un korkunç uygulamalarını unutamadı"

Dışişleri Bakanlığı ise Holokost’tan sağ kurtulanlara ve ailelerine Bizden Biri Derneği (AMCHA) aracılığıyla gelecek neslin psikososyal bakımı ve travmanın bir nesilden diğerine aktarılması üzerine yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere bu yıl 700 bin Euro tutarında maddi yardımda bulunduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra bile, hayatta kalanların çoğu Holokost’un korkunç uygulamalarını unutamadı. Birçoğu yaşlanıncaya kadar travma ve diğer duygusal stresten rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle, bu yıl AMCHA’da ikinci ve üçüncü neslin önemli psikososyal bakımını ve travma araştırmalarını ilk kez destekleyebileceğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Almanya’nın insanlığın en büyük suçu olan Holokost’taki sorumluluğunun bitmediğini belirten Bakan Maas, "Geçmişi hatırlamayanların geleceği olmaz. Bu gün Almanya olarak hayatını kaybeden 6 milyon insanı ve Auschwitz’ten kurtulanları unutmadık. Böyle bir olayın tekrar ve asla olmamasının bizim elimizde olduğunu hatırlıyor ve hatırlatıyoruz" dedi.

Almanya’da 1996 yılından beri Holokost kurbanları için anmalar yapılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) 2005 yılında 27 Ocak’ı "Holokost Kurbanlarını Anma Günü" olarak ilan etmişti.
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