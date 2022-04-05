Almanya’da eyalet başbakanı Müslümanlara iftar yemeği verdi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Ramazan ayı dolayısıyla Müslümanlara iftar yemeği verdi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Düsseldorf kentinde Ramazan ayı dolayısıyla Müslümanlara iftar yemeği verdi. İftar yemeğinde konuşan Wüst, "50’li yıllardan itibaren buraya çalışmak için göçmen işçiler geldi. Ülkemizin kalkınmasına ve refahına büyük katkı sağladılar" dedi.

Wüst, “Göçmenler ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağladılar. Onların çocukları ve torunları BioNTech ve Uğur Şahin örneğinde olduğu gibi başarılı oldular. Bu eyaletimizin ülkemize katkısıdır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini dile getiren Wüst, “Ukrayna’da durumun bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk ama durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ukrayna’nın Bucha kentinde da olanlar durumun daha kötü olduğunu gösterdi. Savaştan kaçan milyonlarca insan ülkemize geliyor. Kadınlar, çocuklar Polonya sınırında günlerce yemeden içmeden bekliyorlar. Biz bu insanların yaşadığı dramın farkındayız ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Wüst’ün Müslümanlar ve farklı inançlara mensup davetlilere verdiği iftara, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ile Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezanla birlikte oruçlar açıldı.