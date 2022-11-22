Almanya’da enerji yardımı uygulamasının tarihi öne çekiliyor

Almanya’da hükümet, 2023 Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek olan doğal gaz ve enerji yardımlarını, 2023 Ocak ayından itibaren başlatmaya hazırlanıyor.

Alman hükümeti, enerji fiyatlarındaki keskin artışa dur demek ve hane halkları ile küçük ve orta ölçekli şirketlerin üzerindeki yükü hafifletmek için milyarlarca euroluk enerji paketi hazırladı. Gelecek yıl Mart ayından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen enerji yardımı uygulamasının geriye dönük olarak öne alınmasının planlandığı açıklandı. Yeni yasa tasarısına göre, enerji yardımı ilgili düzenleme 2023 Ocak ve Şubat aylarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ilgili yasaların Aralık ayı ortasına kadar Federal Meclis tarafından geçirilmesi gerektiğini ve düzenlemeler için birkaç güne daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Doğal gaz yardımı ile, hane halkları ve küçük ve orta ölçekli şirketler, bir önceki yılki tüketimlerinin yüzde 80’i için kilovat saat başına 12 sent brüt doğal gaz fiyatı alacaklar. Tüketimin kalan yüzde 20’si için ise sözleşme bedeli geçerli olacak. Sanayi için de Ocak ayından itibaren doğal gaz yardımı planlanıyor. Bu büyük tüketiciler de, bir önceki yılki tüketimlerinin yüzde 70’i için kilovat saat başına 7 sent garanti yardım alacaklar.

Alman hükümeti, hızla artan doğal gaz ve enerji fiyatları karşısında sanayiyi, işletmeleri ve hane halkını rahatlatmaya çalışırken, 200 milyar euro değerinde yardım paketi açıklamıştı. Bu doğrultuda ilk etapta Aralık ayında bir defaya mahsus olmak üzere küçük bir ödeme yapılmasına karar verilmişti. Mart ayından itibaren de, geniş kapsamlı bir yardım üzerinde uzlaşılmıştı. Şimdi bu kapsamlı yardım paketi süresinin öne alınması düşünülüyor.