Almanya’da depremzedeler için yardım konseri: 1 milyon euro toplandı

Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından Almanya’da düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Alman müzik grupları Die Toten Hosen ve Donots ile müzisyen Thees Uhlmann tarafından organize edilen yardım konserinde bilet satışından 600 bin euro ve konser esnasında yapılan 400 bin euroluk bağışlarla toplam 1 milyon euro toplandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam diyor. Almanya’da düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Alman müzik grupları Die Toten Hosen ve Donots ile müzisyen Thees Uhlmann depremzedeler için Düsseldorf şehrinde yardım konseri verdi. Konser öncesinde satışa sunulan biletler, yaklaşık 1 dakika içinde tükendi. Konser esnasında da devam eden yardım kampanyasında özel tişörtler satışa çıkartıldı. Yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı konserde, bilet satışından 600 bin euro ve bağışlarla da 400 bin euro olmak üzere 2 saat içinde toplam 1 milyon euro toplandı. Yardım kampanyası önümüzdeki günlerde de devam edecek.

"Her bağış için sizinle birlikte mücadele ediyoruz"

Die Toten Hosen grubunun solisti Campino konser öncesi hayranlarına selendi. Ünlü solist, "Bizi burada bir araya getiren korkunç bir olay. Ve bu bir yas değil, mücadele gecesi olacak. Her bağış için sizinle birlikte mücadele ediyoruz" dedi. Campino konser sırasında Türkiye’deki deprem bölgesinde bir tanıdığının, yakınları olduğunu söyleyerek, "Tanıdığım biri, insanların orada ölen akrabalarını aramak için saatler harcadığını ve mezarlıkların aşırı kalabalık olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı. Campino’nun bu sözleri esnasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Ülke genelinde aynı anda radyolardan canlı yayınlandı

Bağış çağrısına daha fazla erişim sağlamak için konser ülke çapında 6 radyo istasyonu tarafından canlı olarak yayınlandı. Sanatçılar dahil hiç kimse konserden para almadı. Düsseldorf Belediyesi etkinlik salonunu ücretsiz olarak kullanıma açtı ve bilet hizmeti sağlayıcısı herhangi bir ücret talep etmedi. Bağış kampanyasına destek olan binlerce kişi adeta birbirleriyle yarıştı. Öğrenciler, bağış kampanyasına destek olmak için kumbaralarındaki son parayla, konser bileti satın aldı.

Konserin tüm geliri, afet bölgelerindeki çalışmalarını desteklemek için Kızıl Haç, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Medico International’a gidecek.