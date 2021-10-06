Almanya’da birlik elçisi seçilen Doktor Gürsoy, Merkel’le bir araya geldi

Almanya’da üstün başarıları nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin birlik elçisi seçilen Türk kökenli yapay kalp cerrahı Doktor Dilek Gürsoy, düzenlenen Alman Birlik Günü kutlamalarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde yapılan Alman Birlik Günü kutlamalarına Türk kökenli Doktor Dilek Gürsoy birlik elçisi olarak katıldı. Törende, Başbakan Angela Merkel de yer aldı.

Almanya’da yılın doktoru seçilen Türk kökenli yapay kalp cerrahı Dr. Gürsoy üstün başarıları nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin birlik elçisi seçilmişti. Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Alman Birlik Günü kutlamaları dün yapıldı. Törene Türk Doktor Dilek Gürsoy da katıldı. Törenin ardından İHA muhabirine açıklama yapan Gürsoy, "Kuzey Ren-Vestfalya bir çeşitlilik, yenilik ve eşit fırsatlar durumudur. Herkesin gelişmesi için muazzam fırsatlar sunuyor. Bu ülkenin bana sunduğu fırsatları azimle, tutkuyla ve azimle kullandım. Türk kökenli bir doktor olarak, birlik elçisi olmak beni mutlu etti. Devlet bana bunu layık görmüş. Bunu görev olarak görüyorum. Uyum açısından bu tür çalışmalar çok önemli. Bu alandaki çalışmalarıma devam ediyorum. Özellikle, eğitimlerini bu alanda sürdüren genç kızlara bu alanda yardımcı olmak istiyorum. Beni birlik elçisi olarak değerlendiren başta NRW eyalet Başbakanımız Armin Laschet ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Merkel ile görüştü

Gürsoy, törende Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Gürsoy, Merkel’e aynı şehirde yaşadıkları eski Alman Sağlık Bakanı ve annesinin selamını ilettiğini ve Merkel’in bundan memnun olduğunu ifade etti. Gürsoy, Merkel’e son çalışmaları hakkında da kısa bilgi verdi. Gürsoy, daha sonra da KRV eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile de kısa sohbet gerçekleştirdi.

Her eyaletten seçilen elçiler, iki Almanya’nın birleşmesindeki başarı, fırsat ve zorlukları ortaya koyarken Federal Almanya’daki çeşitliliği de gözler önüne sermesi ile dikkat çekiyorlar.