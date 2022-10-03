Almanya’da “Açık Cami Günü” etkinliğinin 26’ncısı düzenlendi

Almanya’da Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme günü olan 3 Ekim’de camilerde düzenlenen “Açık Cami Günü” etkinliği yoğun ilgi gördü. Bu yılki etkinlikte enerji krizine dikkat çekilerek, teması “Sınırlı Kaynaklar-Büyük Sorumluluklar“ oldu.

Almanya’da Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme günü olan 3 Ekim’de camilerde düzenlenen “Açık Cami Günü” etkinliğinde bu yıl enerji krizine dikkat çekildi. Bu yıl 740 camide yapılan etkinlikte camiler kapılarını bütün insanlara açarak karşılıklı sohbet imkanı tanınıyor ve İslam dini hakkında bilgi veriliyor. Başkent Berlin’de 29 cami kapılarını ziyaretçilere açarken, ziyaretçiler konferans, sergi, kitap tanıtımı, folklor ve hat sanatı gösterilerine katılma imkanı buldu.

Kreuzberg’deki Bosna Camii’nde Alman Kültür Konseyi ve Müslümanlar Merkez Konseyi işbirliğinde "Almanya ve Alman Müslümanları Kendi Ülkelerinde Kültürel Bir Zenginlik mi Yoksa Yabancılar mı?" isimli panel gerçekleştirildi.

Çoğu ziyaretçi ilk kez bir camiyi yakında görme fırsatı buldu

Şehitlik Camii, büyük ilgi gören ibadethaneler arasında yer aldı. Her yaştan çok sayıda ziyaretçi, yerel saatle 11.30’dan itibaren caminin avlusunu doldurdu. Ziyaretçilerin çoğu bir camiyi ilk kez yakından görme fırsatı buldu. İbadet eden Müslümanları izleyen başka dinlere mensup ziyaretçiler, İslam hakkında yetkili ağızlardan bilgiler aldılar. Cami avlusuna kurulan stantlarda ise ziyaretçilere yöresel yiyecek ve içecekler sunuldu.

İlk kez kilise işbirliğiyle etkinlik gerçekleştirildi

Bu yıl ilk kez kilise işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikle Prof. Dr. Karl Josef Kusschel, Şehitlik Camii’nde “Goethe ve Kur’an” konulu bir sunum gerçekleştirdi. İlk kez bir camide sunum gerçekleştirdiğini söyleyen Kuschel, ünlü Alman şairi Goethe’nin İslam’a bakış açısını ve eserlerinde buna yer vermesini anlattı.

Şehitlik Camii yöneticilerinden Ahmet Gür yaptığı açıklamada, bazı kaynaklardaki kısıtlamalardan dolayı bu yıl 26’ncısı düzenlenen Açık Cami Günü’nde konunun “tasarruf” olduğunu söyledi. Gür, “Bugün Alman kiliseleriyle beraber düzenlediğimiz Goethe ve onun hayran olduğu Kur’an-ı Kerim ile ilgili bir konuşma var. Hem camide olan rehberlik, hem başka din görevlileriyle beraber, başka dinlerle beraber konuları konuşmak için, tartışmak için bir araya geldik. Onun için bizim kendi cemaatimiz olsun, komşularımız olsun bugün buraya davetimize icabet ettiler” dedi.

Covid-19 salgını bittikten sonra her sene giderek ziyaretçi sayısının artığına dikkat çeken Gür, “Biz de cemaatimiz de burada olmaktan çok mutluyuz“ dedi.