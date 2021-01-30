Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Mutasyonlu bölgelere seyahat etmek düpedüz aptallık olur"

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, korona virüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü ülkelere uygulanacak yasağı savunarak, "Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, açıkça söylemeliyim ki düpedüz aptallık olur" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramış olduğu ülkelere karşı bugünden itibaren uygulanacak giriş yasağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Seehofer söz konusu yasağı savunarak, "Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, açıkça söylemeliyim ki düpedüz aptallık olur" dedi. Ulaşım yasağının sert bir önlem olduğunu, ancak halkı korumak kesinlikle gerekli olduğunu belirten Bakan Seehofer, "Uygulamaya koyduğumuz yasaklar son derece bulaşıcı, mutasyona uğramış virüslere karşı savunmayla ilgilidir. Yurt dışına gereksiz yere seyahat etmekten kaçınmak yurttaşlık görevidir" diyerek Alman halkının yurt dışına gereksiz yere seyahat etmekten kaçınmaları için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 3 aydır uygulanan önlemleri gevşetmek gibi bir durumun olması için yeterli olumlu gelişmenin henüz olmadığını da belirten Bakan Seehofer, "Şu anda kimse Şubat ortasında işlerin nasıl devam edeceği konusunda şimdiden karar veremez. Enfeksiyonla mücadeledeki tüm deneyimlerden sonra bir şey söylenebilir. Mevcut kilitlenmeden hemen ve tamamen normal koşullara dönülemez. Aşamalar halinde mümkün olacak. Aksi takdirde 3. dalgaya tekrar girme riski vardır" ifadelerini kullandı.