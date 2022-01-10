Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk çiftin 65’inci evlilik yıl dönümünü kutladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türk kökenli Arslan çiftinin 65’inci evlilik yıl dönümünü mektup ve çiçek göndererek kutladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türk kökenli Arslan çiftinin evlilik yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Belediye Başkanı König, Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşayan 83 yaşındaki Hüseyin Arslan ve 79 yaşındaki Nazife Arslan çiftine çiçek ve mektup gönderdi.

’’65. evlilik yıl dönümünü kutlayanların sayısı azdır”

Almanya Cumhubaşkanı Steinmeier mektupta, “İnsanların çok uzun seneler birlikte yaşadıklarını ve mutlu olduklarını bilmek güzel. Birbirlerine karşı güven duymak, her şeyi paylaşmak, birbirinize karşı sorumluluk almak özel bir şans. 65. evlilik yıl dönümünü kutlayanların sayısı azdır. Bu özel gününüzde tüm kalbimle size teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı König ise mektubunda, “65. evlilik yıl dönümünüzü, Nürnberg şehri ve kendi adıma tebrik ediyorum. Birlikte uzun seneler sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamanızdan mutluluk duyuyorum. Çok az çiftin birlikte kutlayabildiği günlerden dolayı sağlıklı güzel günler diliyorum. Lütfen çiçeği, selamımı ve tüm iyi dileklerimin ifadesi olarak kabul ediniz” dedi.

“Evlilik çocuk oyuncağı değil”

Arslan ailesi ise kutlama ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’65 sene bir yastıkta yaşlanmamızın mükafatı olarak özel hazırlanmış bir demet çiçekle birlikte gelen anlamlı iki mektubu torunlarımızla birlikte okuyunca çok sevindik ve duygulandık’’ dedi.

Arslan ailesi, evliliğin çocuk oyuncağı olmadığını, dünyaya gelecek çocuklara iyi bir gelecek sağlamak için boşanmaların olmaması ve evliliklerin uzun sürmesi gerektiğini belirtti. Çift, eve gelen misafirlerinin Almanya Cumhurbaşkanı ve Nürnberg Belediye Başkanı’ndan gelen mektupları merak edip okumaları ve çifti örnek almaları için mektupları çerçeveletip duvara asacaklarını ifade etti.