Almanya Bavyera’da ilk kez tabutsuz şekilde kefenle defin yapıldı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde tabutla gerçekleştirilen defin işlemlerinde ilk kez geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Salim Kior’un cenazesi vasiyeti üzerine tabutsuz şekilde kefenle defnedildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Nürnberg kentinde bulunan Heroldsberg kasabasında yaşayan Batı Trakya Türklerinden 1946 doğumlu 2 kız çocuk babası Salim Kior geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bavyera’da tabutla gerçekleştirilen defin işlemlerinde ilk kez, Kior’un vasiyeti dikkate alınarak tabutsuz defin gerçekleştirildi. Fürth Mevlana Camisi’nde cami hocası Seyfettin Çoban tarafından kılınan cenaze namazının ardından merhum Kior, Heroldsberg kasabasında toprağa verildi. Cenaze törenine Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, Diyanet İşleri İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı adına Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Fürth Mevlana Cami Dernek Başkanı Refet Avcı, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Kuzey Bavyera İrşad Başkanı Bilal Demiroğlu, Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu, Uyum Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Arslan, Kior’un eşi, çocukları ve sevenlerinin yanında sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Müslümanlara ait mezarlıklar gündeme alındı

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Bavyera milletvekili Arif Taşdelen’in öncülük ettiği kefenle defin işlemi hakkında yaptığı açıklamalarda, uygulamanın bölgedeki ilk örneğinin bu cenaze töreninde hayata geçtiğini söyledi. Alman makamları tarafından kefenle defin işleminin kabul edildiğini ve Müslümanların gönül rahatlığıyla bu uygulamadan yararlanabileceğini de sözlerine ekleyen Deniz, ileriki günlerde Müslümanlara ait ayrı mezarlıkların olmasını da temenni ettiklerini ifade etti.

"Bavyera’da mümkün değildi"

Programı nedeniyle cenaze törenine katılamayan fakat bölgede ilk kez gerçekleşen kefenle defin işlemiyle ilgili konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Bavyera Eyaleti Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Arif Taşdelen, "Almanya’da yıllardır mezarlıklarda ‘tabutla defin edilme zorunluğu’ eleştiriliyordu. Özellikle muhafazakar parti olarak bilinen Hristiyan Sosyal Birliği Partisi (CSU) kefenle defin olayına karşı çıkıyordu. Almanya’nın 16 eyaletinden 13’ünde kefen ile defnedilme mümkündü fakat uygulamada sorunlar vardı. Bavyera’da maalesef mümkün değildi. Bavyera Eyalet Meclisindeki ilk Müslüman Türk kökenli SPD milletvekili olarak kefenle defin olayını meclis gündemine getirdim. Tabutsuz defin yasasının 1 Nisan 2021’de meclisten geçmesinden dolayı mutluyum" dedi.

Öte yandan, Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay da örf ve adetlerin dikkate alınmasını belirtirken, "Kefen ile defnedilmek isteyen vatandaşlarımız için bu büyük önem taşımaktadır. En azından son ebedi yolculuklarında istedikleri gibi çok mutlu olmalılar“ ifadelerini kullandı.

“Müslüman vatandaşlarımızın tabutsuz olarak sadece kefenle defnedilmesi memnuniyet verici”

Merhum Kior’un kızı Şenay Sarıışık Kior, babasının vasiyeti üzerine gerçekleşen tabutsuz defin işlemi için Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı’ya, Fürth Cami Hocası Seyfettin Çoban’a, babasının yaşadığı Herldsberg kasabasındaki Hristiyan mezarlığının bir bölümünde Müslümanların için de yer açan Heroldsberg Belediye Başkanı Jan König’e, Belediye Meclis Üyelerine, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile törene katılan tüm kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcilerine teşekkür etti.

Öte yandan, Diyanet İşleri İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı adına konuşma yapan Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu yeni düzenlemelerin kapıda olduğu mesajını vererek, “Müslüman vatandaşlarımızın tabutsuz olarak sadece kefenle defnedilmesi memnuniyet verici. DİTİB Eyalet Birliği olarak din hizmetlerinin yanında sosyal, gençlik, kadın çalışmaları, din eğitimi, manevi rehberlik, tanıtım ve kültürel etkinlikler faaliyetlerimiz arasındadır” açıklamasında bulundu.