Almanlar Türklerin hızına hayran kaldı

Ulaşım alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelememek Samsun’a gelen Alman heyet, özellikle çalışmaların gerçekleştirilme hızına hayran kaldı.

Almanya’nın Kiel şehrinden gelen heyet Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti. Ulaşım alanında kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen heyet, özellikle çalışmaların gerçekleştirilme hızını çok beğendi. Kiel’in Almanya’nın her alanda gelişmiş önemli kentlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Demir, “İlişkilerimizi canlı tutmaya, birbirimize destek verecek halde sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi.

Samsun’un kardeş şehri olan Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti’nin Başkenti Kiel Belediyesi’nde görevli Şehir Plancısı Marla Wolfram, İnşaat Mühendisi Christian Stamer, Dış İlişkiler Sorumlusu Robert Sochaki ile tercüman Ayfer Bayram ziyarette bulunmak üzere Samsun’a geldi. Alman heyet 2 günlük program kapsamında Samsun’da yapımı biten ve planlanan bisiklet yollarını gezdi, tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ne giden heyete, burada Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile Elektrikli Otobüs Projesi hakkında bilgi verildi. Alman heyet ise Kiel’deki bisiklet yolu planlaması konusunda yapılan çalışmaları Türk meslektaşlarına anlattı. Alman heyete teknik ziyaretler sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır da eşlik etti.

“Biz Kiel’de daha ufak bir sisteme alışığız, Samsun’da daha büyük çaplı bir çalışma yapılmış”

Ziyaretler sonrasında değerlendirmelerini paylaşan İnşaat Mühendisi Christian Stamer, Samsun’da özellikle bisiklet yollarının çok iyi göründüğünü söyleyerek, “Almanya için de güzel seçenek. Örnek olabilecek konumdalar” dedi. Stamer, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile ilgili ise, “Kiel’e bakarak etkileyici. Biz Kiel’de daha ufak bir sisteme alışığız. Karşılaştıramıyorum ama bizi çok etkiledi. Aynı sistemin kurulması bizde mümkün olur mu bilemiyorum. Samsun’da daha büyük çaplı etkileyici bir çalışma yapılmış” diye konuştu.

“Buradaki hız Almanya’ya karşı çok daha iyi”

Şehir plancısı Marla Wolfram ise potansiyeli çok yüksek olan bir çalışmanın Samsun’da yapıldığını belirterek, “Birbirine uyan, etkileyen, birbirine bağlı olan sistemde çalışılmış. Benim çok hoşuma gitti. Buradaki hız Almanya’ya karşı çok daha iyi. Bundan çok etkilendim. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Kamera sistemli planlama biz de olmadığı için çok etkilendim. Çünkü kamera sisteminde gördüğümüz hız veya aktarılan bilgiler bizimkiyle karşılaştırılamıyor. Bu sistemle hızlı reaksiyon verebilme olasılığını çok beğendim” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir sahil yolu görmedim”

Dış İlişkiler Sorumlusu Robert Sochaki, iki taraftan da çok iyi fikirlerin sunulduğunu söyleyerek, “Gördüğüm kadarıyla ulaşım sistemi gerçekten oturtulmuş, iyi dönüştürülmüş. Yolların çok iyi organize edildiğini düşünüyorum. Böyle bir sahil yolu görmedim ve çok hoşuma gitti. Güzel gezebilecek, konaklanabilecek bir yer” şeklinde konuştu.

“Katkı sağlayacak”

Alman heyet ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret ederek gözlemlerini paylaştı. Heyeti belediyede ağırlayan Başkan Demir, özellikle kardeş şehirler arasındaki çalışmaların kentlere çok büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, “Kiel Belediyesi Almanya’da bizim kardeş şehrimiz. 300 bin civarında nüfusu olan Almanya’nın önemli şehirlerinden birisi. Her alanda çok gelişmiş bir kent. Biz daha önce ziyarette bulunmuştuk. Şimdide Kiel’den mühendis arkadaşlar ve teknik ekip buradalar. Şuan arkadaşlarımızla beraber çalışma yapıyorlar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunup tecrübelerden istifade etmek yerel yönetimlerde çok bilinen bir yöntem. Çok sağlıklı, faydalı bir yöntem. Özellikle bisiklet yolları ve turizm anlamında çok önemli bir şehir Kiel. Samsun’da turizmde gelişme gösteriyor. İlişkilerimizi canlı tutmaya birbirimize destek verecek halde sürdürmeye gayret ediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz kuzeyde çok önemli bir merkeziz. Dolayısıyla bütün kıtalarda, ülkelerde bulunan kardeş belediyelerle ilişkilerimizi canlandırmaya, şehrimizi güçlendirme, irtibatlandırma, bir marka haline dönüştürme noktasında gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.