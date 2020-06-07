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Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha

Alman Die Welt gazetesinde yer alan bir makalede, Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı teknolojisinde öncü bir ülke olduğu belirtilerek, SİHA’ların etkili ve düşük maliyetli olduğu vurgulandı.

Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha

Alman Die Welt gazetesinde yer alan bir makalede, Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı teknolojisinde öncü bir ülke olduğu belirtilerek, SİHA’ların etkili ve düşük maliyetli olduğu vurgulandı.

07 Haziran 2020 Pazar 15:49
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Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha

Almanya'dan Türk SİHA'larına (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gösterilen ilgi artıyor. Alman Der Spiegel dergisinin Türk Savunma Sanayii ve BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larını konu alan haberinin ardından şimdi de Alman Die Welt gazetesi, Türk SİHA'larının dünyada gördüğü ilgiye dikkat çekti. Gazetede 5 Haziran'da Boris Kalnoky imzalı yayınlanan makalede, “Türkiye'nin TB2 SİHA'ları savaşta nasıl devrim yapıyor” başlığı kullanıldı.

Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkeler arasına girdiği ifade edilen yazıda Türk TB2 SİHA'larının “ucuz, etkili ve ölümcül” olduğu yorumu yapıldı. Makalede Orta Doğu'daki askeri güç dengesinin Türk SİHA stratejisiyle Ankara lehine değiştiğine dikkat çekilirken, Türk SİHA'ları, MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'larıyla karşılaştırıldı. Düşük maliyeti nedeniyle bu tür SİHA'ların daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçlere kafa tutmasına vesile olduğunun yazıldığı haberde, “Türk TB2 SİHA'ları da 'Reaper' gibi 24 saatten fazla uçabiliyor, gözlemleyebiliyor ve hedeflere saldırabiliyor. Ama Türk ordusu bu yönde çok daha farklı bir strateji izleyerek savaş alanında TB2'yi Amerika'dan çok daha etkili şekilde kullanıyor. Örneğin, Türk SİHA filosu Suriye'de ciddi bir hava gücüne dönüştü ve Libya'da da kullanılan bu SİHA'lar Türkiye'ye askeri güç ve başarı kazandırdı” ifadeleri yer aldı.

Yazıda TB2'lerin avantajlarına dikkat çekilerek, “Bir Amerikan Reaper'in maliyeti 16 milyon doları bulurken hedefi şaşmayan, ucuz ve ölümcül Türk SİHA'larının maliyeti sadece 6 milyon dolar. Tamamen kontrol edilebilen, hatta zırhı delebilecek güce sahip MAM-L mini roketlerle donatılan bu SİHA'lar artık Türkiye sınırlarının ötesinde de talep görüyor. Ukrayna, 2019 yılında 12 tane TB2 için Türkiye'ye anlaşma imzaladı ve bunlardan 6 tanesi teslim edildi” denildi.

Bugüne kadar sadece ABD, İngiltere, Fransa, İsrail ve İran gibi birkaç tane ülkenin SİHA'lara sahip olduğunun yazıldığı haberde Türkiye'nin SİHA'larını dünya genelinde kullanımını da hızlandırdığı ifade edildi. Haberde SİHA'ların üretimi ve geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim alan damadı Selçuk Bayraktar'ın rol aldığına dikkat çekilirken, Bayraktar'ın şu an Akıncı TİHA (Taaruzi İnsansız Hava Aracı) üzerinde çalıştığı bilgisi de yer aldı.

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