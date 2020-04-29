Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101595
ALTIN
385.170
DOLAR
6.9595
STERLİN
8.6807
EURO
7.5602

Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan maske zorunluluğu: “Maske yoksa uçuş da yok”

ALMAN HAVAYOLU ŞİRKETİ LUFTHANSA, YOLCULARINA 4 MAYIS’TAN İTİBAREN MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan maske zorunluluğu: “Maske yoksa uçuş da yok”

ALMAN HAVAYOLU ŞİRKETİ LUFTHANSA, YOLCULARINA 4 MAYIS’TAN İTİBAREN MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:28
0 Okunma
Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan maske zorunluluğu: “Maske yoksa uçuş da yok”

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yolcularına 4 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Lufthansa, 4 Mayıs’tan itibaren yolculara maske takma mecburiyeti getirdi. Maske takma mecburiyetinin 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi. Lufthansa’dan yapılan açıklamada, “Maske yoksa uçuş da yok” ifadeleri kullanıldı. Getirilen maske takma mecburiyetinin yolculuk süresince geçerli olduğu belirtildi. Salgının ortaya çıkmasında bu yana yapılan uçuşlarda üç kişilik koltukların orta koltuğunun boş bırakıldığını, maske zorunluluğundan sonra da aynı kuralın devam edeceği, yolcuların sağlığı için her türlü önlemlerin alındığı belirtildi. Ayrıca uçağın içindeki hava temizliğinin de ameliyathanelerdeki hava ile aynı standartta olduğu, uçuş yapılan bütün uçaklardaki filtrelerin yenilendiği duyuruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O köyde korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti
O köyde korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti
Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi
Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi
İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü
İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim