Alman havayolu şirketi Lufthansa’da grevler iptal edildi

Alman havayolu şirketi Lufthansa ve Vereinigung Cockpit Sendikası tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yapılması planlanan grevlerin iptal edildiği ve çalışanlarla ücret konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları, şirket ile Vereinigung Cockpit Sendikası arasında devam eden görüşmelerden istedikleri ücreti alamadıkları gerekçesiyle Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsayan 2 günlük grev kararı aldıklarını açıklamıştı. Lufthansa ve sendika tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yapılması planlanan grevlerin iptal edildiği ve çalışanlarla ücret konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Vereinigung Cockpit Sendikası Sorumlusu Marcel Groels, müzakere masasında bir sonuca ulaşıldığını söyleyerek, "Müşteriler, çalışanlar ve şirket için daha fazla kesintinin önlenebileceği için memnunuz" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen ilk grev nedeniyle hava yolu şirketinin tüm uçuşları iptal edilmişti. Şirket, 130 bin yolcu ile 800’den fazla uçuş iptal edilmesinin ardından 32 milyon euro zarar gördüğünü açıklamıştı. Pilotların taleplerinin Lufthansa’ya yıllık 900 milyon euro ek maliyet getireceğini, pilotların personel maliyetlerini yüzde 40 artıracağı belirtilerek, şirketin bu maliyetleri karşılayamayacakları duyurulmuştu.