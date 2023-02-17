Alman havalimanlarında grev: 295 bin yolcu etkilendi

Almanya’daki 7 havalimanında çalışanların greve gitmesi nedeniyle uçuşların iptal edilmesinden 295 bin yolcu etkilendi.

Almanya’da işçi sendikası Verdi, dün maaşlara zam yapılması konusunda yetkililerle gerçekleştirilen toplu görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle grev çağrısı yaptı. Sendikanın çağrısı üzerine bugün Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih ve Stuttgart’taki havalimanlarında çalışanlar 24 saatlik grev başlattı. Sendika açıklamasında, grevin, uçuşların ertelenmesinden iptallere ve hava trafiğinin kısmen kapatılmasına kadar, özellikle iç hatlar hava trafiği üzerinde güçlü bir etkisi olmasının beklendiği kaydedildi.

Verdi; ayrıca ülkedeki grevin, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye’ye yardım taşıyan uçuşlar ile Münih Güvenlik Konferansı’na katılanların uçuşlarını etkilemeyeceğini duyurdu.

2 bin 340 uçuş iptal

Frankfurt ve Hamburg havalimanları, yolculara havalimanlarına gelmemeleri konusunda çağrıda bulunurken, yurt içinde seyahat edeceklere tren yolculuğu yapmalarını tavsiye etti. Hamburg havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada, havalimanındaki terminallerin grev nedeniyle boş olduğunu ifade ederek, 32 bin yolcudan çok azının havalimanına geldiğini söyledi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV) tarafından yapılan açıklamada, grev kararın “kabul edilemez” olduğu belirtilirken, 2 bin 340 uçuşun iptal edilmesi sonucu grevden 295 bin yolcunun etkilediği kaydedildi. ADV Başkanı Ralph Beisel, sorunların çözümünün müzakere masasında görüşülmesi gerektiğini ve bundan yolcuların etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu’nun uçuşunun da grev nedeniyle iptal edildiği bu nedenle önce Avusturya’ya uçacağı ve buradan 4 saatlik karayolu yolculuğuyla Münih’e ulaşmasının planlandığı belirtildi.

İşçi sendikası Verdi liderliğinde kamu sektörü çalışanları, havaalanı yer hizmetleri çalışanları ve güvenlik personelinin artan yaşam maliyetleri üzerine zam talebiyle yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriliyor.