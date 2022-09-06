Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları 2 günlük grev kararı aldı

Almanya hava yolu şirketi Lufthansa pilotları 2 günlük grev kararı aldı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları, şirket ile Vereinigung Cockpit Sendikası arasında devam eden görüşmelerden istedikleri ücreti alamadıkları gerekçesiyle Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsayan 2 günlük grev kararı aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz Cuma günü 1 günlük grevin ardından, Lufthansa’dan ciddi bir teklif gelmediğini belirten Vereinigung Cockpit Sendikası Sözcüsü Matthias Baier, "Lufthansa’dan ciddi bir teklif varsa müzakere etmeye istekli olduğumuzu bildirdik. İlk grevimizin ardından herhangi bir olumlu teklif alamadık. Aldığımız grev kararı şirketten gelecek ciddi bir teklifle önlenebilirdi. Pilotlarımızın ücretlerinde bu yıl için yüzde 5,5’lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanması talebimizi savunacağız" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen ilk grev nedeniyle hava yolu şirketinin tüm uçuşları iptal edilmişti. Şirket, 130 bin yolcu ile 800’den fazla uçuş iptal edilmesinin ardından 32 milyon euro zarar gördüğünü açıklamıştı. Pilotların taleplerinin Lufthansa’ya yıllık 900 milyon euro ek maliyet getireceğini, pilotların personel maliyetlerini yüzde 40 artıracağı belirtilerek, şirketin bu maliyetleri karşılayamayacakları duyurulmuştu.