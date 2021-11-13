banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Allianz Türkiye’ye Felis’ten 6 ödül

- Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı:- "Yenilikçi fikirlerle harmanlayarak ortaya koyduğumuz yaratıcı projelerin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın takdir görmesi bizler için büyük bir gurur"

Genel 13.11.2021, 12:58
Allianz Türkiye’ye Felis’ten 6 ödül

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, pazarlama iletişimi alanında Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olan Felis Ödülleri’nden 6 ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, pazarlama iletişiminin tüm disiplinlerinde yaratıcılık, etki ve kaliteyi onurlandıran Felis Ödülleri’nde 6 ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye “97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle” reklam filmiyle “Üretimde Ustalık ve Tasarım” bölümü altındaki “Müzik ve Ses Tasarımı” kategorisinde Felis Ödülü’nü alırken, “Yönetmen” kategorisinde de Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Allianz Teknik’in tanıtımı “Kelebek Etkisi” projesiyle “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” bölümü altındaki “En İyi Pazarı Geliştiren” ve “En İyi Ürün/Hizmet Lansmanı” kategorilerinin “B2B” başlıklarında Başarı Ödülü’nü alan Allianz Türkiye, “HEY! Bir Çevik Dönüşüm Yolculuğu” ile “PR” bölümü altındaki “İç İletişim Yönetimi” kategorisinden ve Allianz Motto Müzik’in “Yanında Allianz, Hayatında Müzik” projesiyle “Medya” bölümü altındaki “Finansal Hizmetler” kategorisinden de Başarı Ödülü ile döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Felis’te 6 ödüle birden layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Kırcı, şunları kaydetti:

“Allianz Türkiye olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için kullanıyoruz. Bu bakış açısıyla yön verdiğimiz projelerimizle her zaman müşteri odaklı olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi fikirlerle harmanlayarak ortaya koyduğumuz yaratıcı projelerin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın takdir görmesi bizler için büyük bir gurur. Concept ve V for Viral ile birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve kampanyalarımızla aldığımız bu ödüllerle, çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görüyor, daha iyisini ortaya koymak için ekip olarak motive oluyoruz.”

#Allianz Türkiye
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6