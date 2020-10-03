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Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFE KURALINI UNUTTU.
Genel 03.10.2020, 21:38
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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.
Sincan ilçesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir mağazada indirim olduğunu duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Korona virüse rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar alışverişine devam ederken, ihbar üzerine mağazaya zabıta ekipleri geldi. Zabıta görevlilerinin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaşlar, uyarı üzerine önlemlere uyarak alışverişlerine devam etti.
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