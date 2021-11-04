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"Alışveriş sitesi mağdur etti" gerekçesiyle afiş bastırıp arabasına astı

Avcılar’da Hepsiburada.com adlı internet sitesi üzerinden alışveriş yapan bir esnaf, toplu alışverişin çeşitli gerekçelerle iptal edildiğini iddia ederek, bastırdığı afişlerle internet sitesine tepki gösterdi. Daha önce aynı internet sitesinden çoğu kez toplu alışveriş yapabildiğini öne süren esnaf, 130 bin lira mağdur edildiğini öne sürerek arabasına astığı afişle de gezerek sesini duyurmaya çalıştı.

Genel 04.11.2021, 16:03
"Alışveriş sitesi mağdur etti" gerekçesiyle afiş bastırıp arabasına astı

Avcılar’da Hepsiburada.com adlı internet sitesi üzerinden alışveriş yapan bir esnaf, toplu alışverişin çeşitli gerekçelerle iptal edildiğini iddia ederek, bastırdığı afişlerle internet sitesine tepki gösterdi. Daha önce aynı internet sitesinden çoğu kez toplu alışveriş yapabildiğini öne süren esnaf, 130 bin lira mağdur edildiğini öne sürerek arabasına astığı afişle de gezerek sesini duyurmaya çalıştı.

Avcılar’da esnaflık yapan Ferhat Bozok, Hepsiburada isimli alışveriş sitesinden hem ürün sipariş edip hem de ürün satışı gerçekleştiriyordu. Daha önce milyonlarca liralık alışveriş yaptığını ifade eden Bozok, son alışverişinde internet sitesinin alışı iptal etmesi üzerine müşteri hizmetlerine başvurdu. Müşteri hizmetlerinden ‘kredi kartınızda sorun var’ yanıtını alan Bozok, bankası ile görüştüğünde kartında problem olmadığını gördü. İlgililere durumu tekrar bildirdiğinden ise alışverişi kendisinin iptal ettiği söylendi. Durumdan şüphelenip satıcı ile de konuşan Bozok, herhangi bir problem olmadığını anlayınca tekrar ilgili site ile konuştu. Sitedeki görevliler tarafından bu kez de toplu alışverişin yasak olduğu söylendi. Daha önce defalarca kez toplu olarak aynı siteden alışveriş yapan Bozok, ilgili satıcının sitedeki sayfasına girdiğinde ise toplu alışveriş yapmanın serbest olduğunu gördü. Bozok alış için para göndermesine rağmen son aldığı binlerce liranın kendisine taksit taksit iade edileceği söylendi. Durumundan dolayı büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden esnaf, yetkililerin konuya el atmasını isterken şikayetçi olacağını da söyledi. Bozok, mağduriyetini dile getirmek için bastırdığı 25 afişle sesin duyurmaya çalışıyor. Afişlerden bazılarını dağıtan Bozok, 1 afişi de aracına asarak tepkisini dile getirdi.

Konuyla ilgili konuşan Bozok, amacının yalnızca yetkililere sesini duyurmak olduğunu kimseyi karalamak istemediğini belirterek, “Bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaptım. Bu alışverişi çoğu kez yaptım. Ancak son yaptığım alım bu site tarafından iptal edildi. Bu e-ticaret sitesi bana farklı farklı iptal edilme gerekçesi açıklaması yaptı. En son yaptığı açıklama ise bana ‘toplu alıverişin’ yasak olduğu oldu. Ancak öncesinde çoğu kez yaptığım alışverişlerde bu iptal gerekçesini bana sunmadan ürünlerimi gönderdiler. Ben müşteri hizmetlerini aradığımda bana 2 kez yalan söyledi. Birincisi kredi kartımın onaylanmadığı ikincisin de ise siparişi siz kendiniz iptal etmişsiniz oldu. Ben iptal gerçekleştirmediğimi kendilerine defalarca kez de anlattım bildirdim” dedi.

“Amacım bizi insan yerine koyup alışverişlerde hata ve noksanlıklar varsa bizi doğru bilgilendirmeleri”

Davacı olmayı düşündüğünü ifade eden Bozok, “Davacı olmayı düşünüyorum ancak e-ticaret sitesi yöneticilerinin bu durumdan haberdar olmadığı orada işini bilmeyen yanlış yapan kişilerin kusurlarının olduğu bu yüzden de dava hakkımı sona saklıyorum. Benim amacım bizi insan yerine koyup yaptığımız alışverişlerde hata ve noksanlıklar varsa bile bizi doğru bilgilendirmelidir. 25 afiş bastırdım. Bu ilgili firmanın da yönetim binasına gidip araçlarla konvoy yapıp o yöneticilere sesimi duyurmaya çalışacağım. Bize yalan bilgilendirmede bulunmaları bizim mağdur olmamıza sebep oldu. Biz hiçbir şekilde neden bize yalan beyanda bulunduklarının cevabını alamadık. Bize bunun cevabını vermek yerine hazır cevaplarla toplu alışveriş yasak dediler. Ben soruyorum defalarca kez yaptım bu alışverişi son seferde mi yasaklandı. Önceden yasak değil mi. Bu firmanın e-ticaret sitesinde istediği kadar satış yapabilme yetkisi varken hiçbir kısıtlama koymamışken neden bunun günahını biz bu ürünü alan kişilere kestiler. Paramı da alamadım. Paranın bize iadesi kredi kartından 9 taksitle çekildiği için 9 ayda yapılacak. 9 ay paramız orada bağlı kalacak kredi kartlarımız bloke kalacak. Halen 130 bin liralık bir ödemem yapılmadı. Bizi ticareten bitirdiler. Onlar günlük milyonlar basıyor. Biz rızkımızın peşindeyiz ama umurlarında değiliz” diye konuştu.

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