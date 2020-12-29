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Alışveriş esnasında arabanız şarj olsun

Türkiye’nin lider elektrikli şarj istasyonu ağı olan Eşarj ile CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Eşarj istasyonu kurulması için iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında İstanbul’da yer alan üç CarrefourSA marketinin otopark alanına şarj istasyonu yerleştirildi.

Genel 29.12.2020, 13:50
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Alışveriş esnasında arabanız şarj olsun

Türkiye’nin lider elektrikli şarj istasyonu ağı olan Eşarj ile CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Eşarj istasyonu kurulması için iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında İstanbul’da yer alan üç CarrefourSA marketinin otopark alanına şarj istasyonu yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı atılımı gerçekleştirip İsveç’e de açılan Eşarj, yurtiçinde de şarj istasyonu noktalarını genişletiyor. Yenilikçi bakış açısıyla müşterilerine sürdürülebilir çözümlerin yanı sıra, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunan Eşarj, İstanbul’da yer alan İstinye CarrefourSA Hiper Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otopark alanında yer alan ve halka açık olan şarj istasyonları, müşterilerinin şarjlanma ihtiyaçlarını kolaylaştıracak. Marketlerin otopark alanına kurulan yeni şarj istasyonları AC 22 kVA tek çıkışlı özelliklerini taşıyor. Sabancı Holding’in iki büyük markası Enerjisa Enerji ve CarrefourSA, bu iş birliği ile sürdürülebilirliğe verdikleri önem ve katkı konusunda güçlerini birleştiriyor.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar; “Eylül ayında lansmanını yaptığımız ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünler sunuyoruz. Eşarj ile beraber emobilite konusu da ürün portföyümüzün en önemli parçalarından birisi. Biz de bu noktada sorumluluk alarak hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer oluşturmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz” dedi ve istasyonların şarj etmesi ile alakalı olarak, “15-20 dakikalık bir şarj ile 50 kilometrelik yol kat edebilecek. Full şarj için 6 saat gerekli” dedi.

“2035 yılında satılan araçların yarısı elektrikli olacak”

Murat Pınar ayrıca 2035 yılında satılan tüm araçların yarısının elektrikli olacağını ifade ederek, “Birçok araba üretici firma fosil yakıtlı araç üretmemeye başladı. Bu önemli bir değişim noktası. Türkiye de buna ayak uyduracak. Enerjisa olarak da biz de bu noktada öncü olmayı sürdüreceğiz. 2023’te de artık yollarda çok daha fazla hem yerli hem de ithal elektrikli araçlar görebileceğiz. Kişisel kullanımdan daha çok ticari araçların da devreye girdiği bir döneme giriyoruz” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla adımları atmaya devam ediyoruz”

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise “Yeni neslin Sabancısı vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirgeyecek doğru adımları atmaya özen gösteriyoruz. Bugün birçok müşterimizin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde arttıracağız. Sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu sene iki lokasyona daha açarak sayışımızı beşe çıkaracağız. dedi.
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