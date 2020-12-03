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Aliağa eski İlçe Sağlık Müdürü korona virüse yenik düştü

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçmiş yıllarda İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Dr. Mustafa Selek, tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

Genel 03.12.2020, 00:49
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Aliağa eski İlçe Sağlık Müdürü korona virüse yenik düştü

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçmiş yıllarda İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Dr. Mustafa Selek, tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 1993-2009 yılları arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten ve kendi isteği ile görevinden ayrıldıktan sonra emekli olan, daha sonra ise bir fabrikanın işyeri hekimi olarak yaşantısına devam eden Dr. Mustafa Selek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

30 yıllık meslek hayatının 27 yılını Aliağa’da geçirmiş olan Dr. Mustafa Selek’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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