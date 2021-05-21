Aliağa Belediyesi’nden merkez binası veznelerinin çalışma saatlerine dair açıklama

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri 1. taksitinin yoğunluk yaşanmadan ödenebilmesi için Aliağa Belediyesi merkez binası vezneleri 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren ay sonuna kadar hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü son buluyor. Ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için merkez hizmet binada bulunan belediye vezneleri, 24 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ay sonuna kadar hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilecek.

Online ödeme imkanı

Vatandaşlar ödemelerini Yeni Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binası’ndaki veznelerden de mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebildikleri gibi internetten https://ebelediye.aliaga.bel.tr/hizli-tahsilat üzerinden kolaylıkla online olarak da yapabiliyor.

Vergi ödenebilecek Aliağa Belediyesi hesap numaraları

Emlak vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediyesi’nin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no’lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no’lu hesabına yapabilecek.