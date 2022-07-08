Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclisi ikinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. İlk birleşimde komisyonlara havale edilen maddeler meclis üyelerince oylandı.

Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclisi ikinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilen maddelerin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Helvacı’ya jandarma karakolu

Helvacı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 3 bin 67 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın 25 yıl süreyle Helvacı Jandarma Karakol Komutanlığı olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na kullanım hakkı verilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Temmuz ayı meclisi ikinci birleşimi, bir sonraki oturumun 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.