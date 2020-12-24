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Ali Koç, İYİ Parti’yi ziyaret etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Genel 24.12.2020, 13:49
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.Akşener’e Fenerbahçe forması hediye eden Ali Koç, “Klasik çubuklu formanın yerine kadınların daha çok beğendiği altın rengi formamızı hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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