banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

İş Adamı Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan geldi. Ağaoğlu’na anjiyo işlemi yapıldığı belirtildi.

Genel 29.06.2022, 18:05
Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

İş Adamı Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan geldi. Ağaoğlu’na anjiyo işlemi yapıldığı belirtildi.

Kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan İş Adamı Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan geldi. Açıklamada Ağaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“Sağlık durumu gayet iyi”

Şirket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ağaoğlu’na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.

Sn. Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

(ASK-

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu