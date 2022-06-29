İş Adamı Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan geldi. Ağaoğlu’na anjiyo işlemi yapıldığı belirtildi.

Kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan İş Adamı Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan geldi. Açıklamada Ağaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“Sağlık durumu gayet iyi”

Şirket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ağaoğlu’na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.

Sn. Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

(ASK-