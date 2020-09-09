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Aleyna’nın ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu

ALEYNA ÇAKIR İSMİNİ KULLANAN SEMA ESEN’İN (21) ÖLÜMÜNDEN SUÇLANAN ERKEK ARKADAŞI CANLI YAYINA BAĞLANARAK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Genel 09.09.2020, 11:59
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Aleyna’nın ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ü.U. tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

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