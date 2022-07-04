Alev alev yanan boya fabrikasında büyük çapta maddi hasar oluştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının yapıldığı fabrikada, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Balçık Mahallesi 3244 Sokak’ta bulunan boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanlar, gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine Gebze’den, Kocaeli’nin diğer bölgelerinden ve İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yapıyor. Yangın sebebiyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.