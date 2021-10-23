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Alec Baldwin'in film setinde kullandığı silahta 'gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

ABD’li tanınmış aktör Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi vurduğu silahta "gerçek mermi" kullanıldığı açıklandı.

Genel 23.10.2021, 11:41
Alec Baldwin'in film setinde kullandığı silahta 'gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti.

Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı.

Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.

Film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da polis tarafından el kondu.

63 yaşındaki oyuncu polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı.

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Kıdemli aktör kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.


#dünya
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