Aldığı ekmek içerisinden poşet çıktı

Kırşehir’de bir vatandaş, fırından aldığı ekmekten poşet çıktığı iddiasıyla şikayetçi olurken, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istiyor.

Yenice Mahallesi Şehitlik mevkiinde iş çıkışı evine giderken fırından ekmek alan Samet Yaylagül, evinde ekmeğin içerisinden çıkan poşeti görünce şaşkına döndü. Ekmek aldığı fırına durumu bildiren Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu. Ekmeği yerken fark etmesi sonucu şaşkınlığını gizleyemeyen Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.