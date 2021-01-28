Alanyaspor’dan Başsavcı Tekin’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Aytemiz Alanyaspor, başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Celal Tekin’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Vural, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette Hasan Çavuşoğlu, Başsavcı Celal Tekin’e görevinde başarılar dileyerek, üzerinde ismi yazan 10 numaralı formamızı hediye etti. Başsavcı Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.