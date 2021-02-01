Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Antalya’nın Alanya ilçesinde ise Şubat ayı olmasına rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ile yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığın 20, deniz suyu sıcaklığın ise 17. derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayı gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı turistler de sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Alanya’ya herkesi davet ediyorum”

Rusya’dan kız arkadaşıyla beraber Alanya’ya tatile gelen Türkmenistan uyruklu Atacan Yadygarov (28) ilçenin çok güzel olduğunu söyledi. Yadygarov, “Alanya çok güzel bir yer ve tam tatil yapılacak bir memleket. Alanya’ya herkesi davet ediyorum” dedi.

“Alanya’da korona yok”

Atacan Yadygarov’un kız arkadaşı Rus uyruklu Svetlana Galyamova ise Alanya’yı çok sevdiğini belirterek şunları söyledi: “Ben sıcak havayı çok seviyorum. Bugün çok harika bir hava var ve güneş çok güzel. Burada 3 gün yağmur oldu ve sonrasında tekrar güneş açtı. Alanya’da tatil yapmaktan dolayı çok mutluyum. Rusya’dan buraya çok kişi gelerek yerleşik yaşıyor. Alanya’da korona yok ve tedbirler çok iyi. Rusya buradan daha da soğuk burası Alanya daha güzel” diye konuştu.