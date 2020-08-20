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Alanya’da mangal ve semaver ateşi yakılmasına saat kısıtlaması

SON DÖNEMDE ARTAN ORMAN YANGINLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA ALANYA KAYMAKAMI FATİH ÜRKMEZER BAŞKANLIĞINDA İLGİLİ BİRİM AMİRLERİNİN KATILDIĞI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.BELİRLENEN ALANLARDA SAAT 20.00'DAN SONRA MANGAL VE SEMAVER YAKILAMAYACAĞI BİLDİRİLDİ.

Genel 20.08.2020, 16:21
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Alanya’da mangal ve semaver ateşi yakılmasına saat kısıtlaması

Son dönemde artan orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında ilgili birim amirlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.Belirlenen alanlarda saat 20.00’dan sonra mangal ve semaver yakılamayacağı bildirildi.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2020 tarih ve E.12922 sayılı “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılması” konulu emirleri ve İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararları gereği, Alanya’da vatandaşların piknik yapabilecekleri alanlar tespit edildi. Toplantıda alınan kararlar ve belirlenen alanlar kaymakamlığın internet sitesinde yayınlandı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Komisyonda alınan kararlar doğrultusunda ormanlık alanlar ve ormanlık alanların civarında izin verilen piknik ve mesire yerlerinde 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmeyeceğini, bu alanlar dışındaki ilçemiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlar ve bu alanların 4 kilometre civarında yer alan yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyetler dahil) yerlerde mangal/semaver/ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu, ateş yakanlara 6831 Orman Kanunu’nun ilgili hükümleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi hareketleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağını vatandaşlarımızın bu süreçte duyarlı olmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isterim” dedi.

Bu kapsamda belirlenen piknik ve mesire alanları şu şekilde:

Alanya Merkez;Alanya Kent Ormanı D Tipi, Gedevet C Tipi,Ulaş C Tipi, Bektaş Seyir Terası, Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, Cikcilli Seyir Terası, Çıplaklı Yaşam Alanı, Çinoğlu C Tipi.

Avsallar bölgesi; İncekum Mesire Alanı, İncekum Tabiat Parkı, Ilıca Mesire Alanı, Suluoğlu Mustafa Türktaş Park ve Mesire alanı

Avsallar C Tipi, Okurcalar C Tipi,Çandır Tepe C Tipi.

Konaklı bölgesi; Güzelbağ Şahin Tepesi Mesire Alanı, Bilaller C Tipi, Kargı Çayı C Tipi, Konaklı C Tipi, Türkler C Tipi

Mahmutlar bölfesi; Sapadere C Tipi, Tırılar C Tipi, Demirtaş C Tipi, Gökçebelen C Tipi

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