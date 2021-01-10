Alanya’da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek sahillerde güneşlenip, denize girdi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Alanya’da kısıtlama nedeniyle yerli halk evlerinde otururken, hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı. Deniz nem oranının yüzde 63, su sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü ilçede turistler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında güneşlenip denizin tadını çıkardı. Plajlarda yürüyüş yapan çiftler, şezlonglarda kitap okuyan turistler ve kumlarda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

“Rusya şimdi çok soğuk ama Alanya’da mükemmel bir hava var”

Rusya’dan Alanya’ya tatile gelen Natali Grinkevich (40), deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Grinkevich, “Alanya’yı çok seviyorum. Ben buraya turist olarak geldim. Korona virüs tedbirleri de güzel. Rusya şimdi çok soğuk ama Alanya’da mükemmel bir hava var. Sıcak havayı fırsat bilerek deniz keyfi ve spor yapıyorum. Alanya’yı çok seviyorum ve Rusya’ya gitmek istemiyorum. Sadece turistler dışarı çıkabiliyor. Çocuklar ve diğer insanlar da dışarı çıkabilse çok güzel olur. Herkesin Alanya’ya tatile gelmesini istiyorum. Arkadaşlarımı da burada tatil yapmaya davet ediyorum, çünkü burada hava çok güzel” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.