Alanya trafiğini rahatlatacak yol asfaltlanıyor

Alanya Belediyesi, yeni çevreyoluna bağlanacak olan 20 metrelik imar yolu projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel’in; “Bölgenin trafik keşmekeşliğini sonlandıracağız.” dediği projede, Fen İşleri yol açma işlemi tamamlanırken sıcak asfalt serimi başladı.

Alanya Belediyesi, Şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Oba Mahallesi Portakal Caddesi üzerinde projelendirilen ve yapımına ivedilikle başlanan 20 metrelik imar yolunda sona gelindi. Oba Mahallesi Portakal Caddesi üzerinde yol açma işlemi ve alt yapısı tamamlanan yolda, sıcak asfalt serim işlemi başladı. Yeni çevreyolunun da hizmete açılmasıyla birlikte, hem D-400’ün hem de bölgedeki trafik yoğunluğun azalacağı öngörülüyor.

Bağlantı yolları tek tek hizmete açılıyor

Oba Mahallesi ve çevresinde son yıllarda oluşan yoğun yerleşimle birlikte trafik sorunu da gündeme gelmişti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte yoğunluğu azaltmak için kolları sıvarken, bu bağlamda birçok bağlantı yolu açıldı. 20 metrelik yolunda faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğu giderilecek.