banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak

Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ VE AKDENİZ OTİZM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMAK VE OTİZMLİ BİREYLER İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA YAPTIKLARI YAMAÇ PARAŞÜTLERİYLE TÜRK BAYRAĞI GÖSTERİSİ KENTİN SEMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Genel 30.08.2020, 10:26
3
Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamak ve otizmli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları yamaç paraşütleriyle Türk bayrağı gösterisi kentin semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi ile Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamak ve otizmli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe’den yamaç paraşütü pilotuyla birlikte Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz ve otizmli çocukları anneleri kendilerini boşluğa bıraktı. Dakikalarca havada süzülen pilot eşliğindeki kişiler, Kleopatra Plajı açıklarında Türk bayrağı açarak gökyüzünde gösteri yaptı. Paraşütleriyle sahile iniş yapan kişiler, Türk bayrağıyla karşılandı.

Çelik: “30 Ağustos Zafer Bayramımızı bu şekilde kutlayarak geçirelim istedik”

Alanya’da etkinlik hakkında konuşan Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik , “Alanya Sosyal Hizmet Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Derneği’ndeki otizmli annelerimizle birlikte güzel bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. İlk önce çocukları aileleriyle birlikte denize girecekler. Daha sonra paraşütle yamaç paraşütü yaparak otizmli çocuklarımızın anneleri farkındalık oluşturacakları bir gün geçireceğiz. Bugün otizmin farkına varılması ve yine 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98’inci yılını bu şekilde kutlayarak geçirelim istedik. Buradan bize destek veren belediye başkanımıza ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Burada çok güzel bir otizm farkındalığı oluşturacağız”

Farkındalık için yamaç paraşütü yapan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, Bugün burada çok güzel bir otizm farkındalığı oluşturacaklarını söyledi. Baz, “ Taarruzun 98’inci yıldönümünde Türk bayraklarımızı gökyüzünde dalgalandırarak hayatında hiç uçağa binmemiş otizmli çocuk ailelerimizle, annelerimizle birlikte yamaç paraşütü yapacağız. Hem otizm farkındalığı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız” diye konuştu.

“Biz bugün inşallah gökyüzünden tüm dünyaya sesleneceğiz”

Bu etkinliği farkındalık oluşturmak ve seslerini duyurmak istedikleri aktaran Otizmli Cihan Köseoğlu’nun annesi Nahide Köseoğlu, şunları söyledi: “Biz devletimizden destek istiyoruz. Bizim çocuklarımız adını çok kaygımız var. Ben ölürsem çocuğum ne olacak kaygısı. Bunun için devletimizden destek istiyoruz. Bugün hem 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hem otizme farkındalık nedeniyle burada bulunuyoruz. Sağ olsun Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi’nin müdürünün bize sağladığı bu imkandan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz”.

Otizmli 14 yaşındaki Berkant Topal da etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2020
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:48
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25