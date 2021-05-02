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Alanya sahilinde dev balon balıkları sahile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran canlı balon balıkları görenleri şaşkına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genel 02.05.2021, 12:47
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Alanya sahilinde dev balon balıkları sahile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran canlı balon balıkları görenleri şaşkına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün deniz keyfi yapmak için Avsallar Mahallesi’ndeki sahile gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balıklarını görünce panik içinde sudan çıktılar. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balıklarının birkaçı sahilde bulunan görevliler tarafından ağ yardımıyla yakalanırken, diğer balıklar ise suda gözden kayboldu. Yakalandıktan sonra kumsala çıkartılan yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balıkları çevredeki turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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