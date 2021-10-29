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Aladağlar’da kar sürprizi
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar, yağan kar sonrası beyaza büründü.
Genel 29.10.2021, 20:52
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar, yağan kar sonrası beyaza büründü.
Delikkaya mevkiinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Aladağlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime kadar ulaştığı öğrenildi.