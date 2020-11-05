banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

Alacabel’e yılın ilk karı yağdı

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ – SEYDİŞEHİR KARAYOLU BİN 825 METRE RAKIMLI ALACABEL MEVKİİSİNE YILIN İLK KARI YAĞDI.

Genel 05.11.2020, 13:41
2
Alacabel’e yılın ilk karı yağdı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiisine yılın ilk karı yağdı.

Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken çok az miktardaki karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Karayolları ekiplerinin Alacabel bakımevinde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için hazırlıklı oldukları bildirildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378