Akvaryum karidesi fuarın gözdesi oldu

Bilecik’te hobi olarak buzdolaplarında akvaryum karidesi yetiştiren üretici, davet edildiği Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı’nda herkesin gözdesi oldu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde eski buzdolaplarının içine kurduğu sistemle hobi amaçlı akvaryum karidesi beslemeye başlayan üretici, bir yıl içerisinde üretimini 4 katına çıkardı. Bölgede ürettiği akvaryum karidesleri ile adından söz ettiren genç girişimci Göksel İssi, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan ürünleri Fuarı’na davet edilmişti. Akvaryum karidesi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Kendi imkanları ile eski buzdolaplarından kendine AR-GE merkezi kurarak akvaryum karidesi yetiştirmeye başlayan Göksel İssi, Türkiye’deki ilk akvaryum karidesi standını açtığını, hem karideslerini hem de Bilecik’in tanıtımını gerçekleştirdiğini söyledi. Fuara gelen tüm ziyaretçilerin standı ziyaret ettiğini anlatan İssi, sözlerine şöyle devam etti;

"Karides hobisini insanlara sevdirmek için buradaydık. İnsanlar tarafından güzel ilgi ve alaka oldu standımıza katılım güzeldi. Türkiye ve Bilecik’i temsilen burada yer aldık. Her şey gayet güzel verimli geçti bundan sonraki fuarlarda daha güzel etkinlikler düşünüyoruz.”