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Akülü sandalye olmazsa üniversiteye gidemeyecek

ADIYAMAN’DA, DOĞUŞTAN BEDENSEL ENGELLİ ESRA İSOT, KAZANMIŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLMEK İÇİN AKÜLÜ SANDALYE YARDIMI BEKLİYOR.

Genel 29.08.2020, 11:15
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Akülü sandalye olmazsa üniversiteye gidemeyecek

Adıyaman’da, doğuştan bedensel engelli olan Esra İsot, kazanmış olduğu üniversiteye gidebilmek için yetkililerden akülü sandalye istiyor.

Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) köyünde ikamet eden 20 yaşındaki bedensel engelli Esra İsot, bu yıl kazanmış olduğu Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Rehberlik Bölümünü okumanın heyecanını yaşıyor. Heyecanla üniversiteye gitmeyi bekleyen Esra İsot, engelinden dolayı akülü sandalyeye ihtiyacının olduğunu ve bu nedenle yetkililerden yardım istediğini vurguladı.

Akülü sandalye olmadan hayallerine kavuşamayacağını belirten Esra İsot, “İlk ve ortaöğrenimimi köyde okuduğum için tekerlekli sandalyeyle ve ya ailemin yardımlarıyla gidip gelebiliyordum. Çok şükür bu yıl Adıyaman Üniversitesini kazandım ve hayallerime kavuşmak için mücadele ediyorum. Üniversiteye gidebilmem için bir akülü sandalyeye ihtiyacım var. Yetkililerden akülü sandalye için yardım istiyorum” şeklinde konuşarak gözyaşlarını tutamadı.

Kızının üniversiteyi kazandığı için sevinçli akülü sandalyesinin olmadığı için üzüntülü olduğunu söyleyen baba Hüseyin İsot ise “Kızım köy okulunda okuduğu için tekerlekli sandalyeyle okuluna gidip gelebiliyordu. Bu yıl üniversiteyi kazandı. Kendisi üniversite okuyup iyi yerlere gelecek inşallah. Kızımla gurur duyuyorum. Yetkililerimizden ve hayırseverlerimizden kızımın okuya bilmesi için bir akülü sandalye yardımının yapılmasını rica ediyorum. Merkeze bağlı 17 kilometre uzaklıktaki Yazıbaşı köyünde ikamet ediyoruz. Aynı zamanda engellilere uygun servis sorunumuz da var. Kızımın hayallerini gerçekleştire bilmesi için bu sorunumuza çözüm bulunmasını istiyorum. Kızımın okuya bilmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım ama ne yazık ki ekonomik sorunlarımızdan dolayı akülü sandalye alamıyorum. Devletimizden, yetkililerimizden kızımın okuya bilmesi için yardım talep ediyorum” diye konuştu.

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