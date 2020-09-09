Aktaş: “Akıllı şehircilik şart”

Bursa’da düzenlenen akıllı şehircilik çalıştayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yatırım ve hizmetlerin koordinasyonu ile akıllı şehirciliğin getirileri göz önüne alındığında, akıllı şehircilik anlayışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen ‘Bursa’nın Akıllı Şehre Dönüşümü Vizyon Çalıştayı’, Merinos AKKM’de yapıldı. Muradiye Salon’da gerçekleşen faaliyete Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BESOB Başkanı Arif Tak, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile uzmanlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tek günlük çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de ‘Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nı kuran ilk büyükşehir olduklarını hatırlattı. Akıllı şehir konseptine verdikleri değeri sadece organizasyonel gelişim ile değil yapmış oldukları çeşitli projelerle de desteklediklerini belirten Başkan Aktaş, “Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara ek olarak, Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı bünyesinde, Bursa’nın akıllı şehre dönüşümündeki stratejiyi ve yol haritasını hazırlamaktayız. Projede bugüne kadar mevcut durumun tespiti çalışmaları kapsamında, ‘şehrin önceliklerini ortaya çıkarabilmek için’ sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, özel sektörle, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarıyla anket ve çalıştaylar düzenledik” dedi.

İyi örneklere yakın takip

Bursa’nın şehir deneyimini yakından anlayabilmek için mozaiği en doğru şekilde yansıtacak çözüm gruplarıyla halk anketleri düzenlediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Ayrıca akıllı şehir dönüşümünün olmazsa olmazı olan verinin şehrimizdeki mevcudiyetini anlamamız adına çeşitli analizler yaptık. Bizler her daim en iyi olanı kendimize yakıştırdık” diye konuştu. Bu noktada dünyadaki en iyi akıllı şehir çalışmalarının tarandığını ve Bursa için en ideal tespitlerin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Böylece, nerede gelişme alanımız var, onları anladık. Bu veriler ışığında burada, sizlerin değerli katkılarıyla gerçekten önemli bir işe, Bursa olarak birlikte imza atıyoruz. Oluşturacağımız vizyon ve misyon ifadesiyle kendi hedefimizi, kendi akıllı şehircilik odağımızı resmetmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Ulusal strateji itici güç”

Başkan Aktaş, akıllı şehircilik bağlamında Bursa için önemli adımları atarken, aynı zamanda benimsenen milli stratejinin var olmasının büyük avantaj olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş, “Ulusal Akıllı Şehirler Genelgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayınlanan Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları, Bursa’mızın bu yolculuğunda önemli birer itici güç mahiyetindedir ve doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Çalıştayımızın tüm şehrimize ve kent sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de konuşmasında, Bursa’nın akıllı şehircilik alanında atacağı adımların hayırlı olması dileğinde bulundu. Bursa’nın sadece Bursalıların değil farklı bölgelerde yaşayan insanların da faydalandığı bir şehir olduğunu belirten Ödünç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş liderliğinde inşallah Bursa’mız, akıllı şehre dönüşüm konusunda emin adımlarla yoluna ilerleyecektir” açıklamasında bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından Çalıştay Koordinatörü Mehmet Gülez tarafından sunum yapıldı.